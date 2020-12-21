Слуцкая: жизнь показывает, что Медведевой надо двигаться дальше

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказала мнение о продолжении карьеры двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. Фигуристка не выступала после сентябрьских контрольных прокатов, но примет участие в гала-шоу чемпионата России в Челябинске.

«У неё травма спины, и, насколько я в курсе, Женя переболела коронавирусом. Она потихоньку обретает нужные кондиции, а выступление на публике, пусть даже показательное, это всегда дополнительные эмоции, которые никогда нельзя терять. Конечно, ей будет очень тяжело конкурировать с девочками, которые владеют прыжками в четыре оборота, но жизнь показывает, что Медведевой надо двигаться дальше. Вот Туктамышева выучила тройной аксель, побеждая молодёжь в свои 24 года.

Возвращение в группу Этери Тутберидзе? Здесь важно понять, чем мотивировалась Женя, как её здоровье. Думаю, если бы хотела завершить карьеру, она сообщила бы об этом. Её спортивная судьба складывается прекрасно. Скорее всего, ей не подошли методики канадского специалиста Брайана Орсера, а то, чему она училась у Этери Георгиевны, сохранилось родным и приятным. Наверное, Канада осталась для неё чужой страной, а за красивую историю с новым тренером надо платить из своего кармана. Знаю многих ребят, которые уехали тренироваться в Америку. Но за океаном остались единицы, остальные вернулись к истокам. Сейчас в России есть все условия для качественных и плодотворных занятий», — приводит слова Слуцкой «Команда России».