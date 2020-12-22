Чемпионат России — 2021 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 24 по 27 декабря в Челябинске будет проходить чемпионат России 2021 года по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.



Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований

24 декабря

12:00 мск — мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал)

14:50 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала)

18:00 — спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала)



25 декабря

11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала)

14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал)

17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал)



26 декабря

14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала)

17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал)



27 декабря

12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал)