Чемпионат России — 2021 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 24 по 27 декабря в Челябинске будет проходить чемпионат России 2021 года по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований
24 декабря
12:00 мск — мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал)
14:50 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала)
18:00 — спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала)
25 декабря
11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала)
14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал)
17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал)
26 декабря
14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала)
17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал)
27 декабря
12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал)
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