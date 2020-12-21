Ягудин — о Тотьмяниной: без Тани я был бы сейчас бомжом где-нибудь

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил, почему в феврале 2016 года женился на Татьяне Тотьмяниной. К тому времени фигуристы уже давно жили вместе и воспитывали двух дочерей. Елизавете уже 11 лет, а Мишель – 5.
«Честно говоря, мы до сих пор не понимаем, зачем поженились. Дело в том, что свадьбы не очень жаждала Танюшка. Она не из тех, кто мечтал о пышном торжестве, белом платье и чтобы в сей знаковый день весь мир крутился вокруг неё. Я в этом с ней солидарен.
Что мужчина оценивает в женщине, когда решает жениться после долгих лет отношений? Это вопрос не о женитьбе. Я решил быть с Таней много лет назад. И продолжаю с ней быть. Просто есть поезд, который идёт без остановок, а есть поезд, который остановился на платформе под названием «Свадьба». Это вообще ни-че-го.
Лет десять назад я, может быть, по-другому оценивал бы Таню. Но сейчас могу сказать вот что: Таня для меня — как единственный в своём роде ценный экземпляр, другого такого в этой жизни не существует. Она для меня Красная книга. Да, я много чего делаю в жизни сам, но без Тани я был бы сейчас бомжом где-нибудь», — приводит слова Ягудина сайт «Русского радио».
Фото семьи Ягудина и Тотьмяниной с дочерьми можно посмотреть на странице Алексея в «Инстаграме».
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