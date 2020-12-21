«Принцесса четверных». Плющенко показал, как Жилина исполняет каскад с четверным сальховом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором 12-летняя фигуристка его академии Вероника Жилина исполняет каскад из четверного сальхова и двух тройных тулупов.
«Принцесса четверных, 12 лет – Вероника Жилина, 4 сальхов – 3 тулуп – 3 тулуп», — подписал видео Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
В активе Жилиной ещё два четверных прыжка – тулуп и лутц. Также Вероника исполняет тройной аксель.
На пятом этапе Кубка России в Москве в короткой программе Жилина исполнила сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а в произвольной упала с двух четверных тулупов и тройного лутца и в итоге заняла второе место, отстав от победительницы, Софьи Самоделкиной, почти на 42 балла. Плющенко объяснил неудачу ученицы неудачно надетым ботинком: находившаяся внутри для страховки ноги поролоновая губка съехала на язычок ботинка и так сильно давила, что Вероника стёрла ногу в кровь.
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