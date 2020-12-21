Анна Щербакова: не позволю себе пропустить чемпионат России

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о подготовке к национальному первенству, в которую вмешалась болезнь. У фигуристки была пневмония, из-за которой она пропустила Гран-при России.
«Нормально, что форму набираю постепенно в течение сезона. В прошлом году тоже начинала с одного четверного, постепенно пришла к двум-трём. В этом начинала с одного и было ощущение, что скатилась вниз, потеряла форму. К контрольным прокатам хочется прийти с тремя четверными – максимальным набором. Но только после этапа в Сочи пошла работа, от которой получала драйв, а сейчас обратно откатилась, болезнь сбила. Хотела два показать на Ростелекоме, а на чемпионате России уже три.
Конечно, сейчас в полную силу работать, как мы обычно готовимся к соревнованиям, не получается. Отдельные элементы тренирую без ограничений, но прокаты целиком, что может плохо сказаться, мы не делаем уже продолжительное время. Целиком не катаю, но, надеюсь, к старту буду приходить в форму и буду готова выступить в полную силу.
Раньше, когда возвращалась после серьёзных травм, не было такой спешки к конкретным соревнованиям, восстанавливалась спокойно. Здесь – не позволю себе пропустить чемпионат России. Приеду туда в любом состоянии и буду показывать всё что могу, потому что это отбор на более важные турниры. Не прощу себе, если даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются», – сказала Щербакова в интервью Первому каналу.
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