Анна Щербакова рассказала, кем хотела бы стать после завершения карьеры фигуристки

Двукратная чемпионка России среди женщин Анна Щербакова рассказала, кем хотела бы стать после завершения карьеры в фигурном катании.
«Пока ещё совсем не определилась. С одной стороны, меня мама часто спрашивает, интересно ли мне будет быть тренером или я хочу совсем от фигурного катания отойти. Вот я тоже задумалась. Наверное, тренером для меня действительно очень интересно будет попробовать. Думаю, что это меня заинтересует. Интересно будет и с детьми поработать, и что-то попробовать. Так что этот вариант я всегда оставляю при себе.
Но при этом и отвлеченно от фигурного катания хочется тоже что-то попробовать. Здесь, конечно, у меня совсем ещё нет никаких точных решений. Наверное, в моём возрасте нормально, что я точно ещё не знаю точно, чего хочу. Даже спокойнее от того, что я не просто хожу в школу и не знаю, что будет дальше. А уже какая-то определённость к будущему есть. А меня уже есть профессия на данный момент», – сказала Щербакова в интервью Первому каналу.
- 22 декабря 2020
-
00:42
- 21 декабря 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:53
-
22:27
-
20:45
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
09:46
-
00:15
- 20 декабря 2020
-
22:31
-
22:18
-
21:42
-
20:57
-
19:55
-
19:22
-
18:07
-
11:23
-
10:40
-
09:59
- 19 декабря 2020
-
21:40
-
16:40
-
09:26
-
03:59
-
01:00
- 18 декабря 2020
-
22:15
-
21:02