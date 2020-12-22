Анна Щербакова рассказала, кем хотела бы стать после завершения карьеры фигуристки

Двукратная чемпионка России среди женщин Анна Щербакова рассказала, кем хотела бы стать после завершения карьеры в фигурном катании.

«Пока ещё совсем не определилась. С одной стороны, меня мама часто спрашивает, интересно ли мне будет быть тренером или я хочу совсем от фигурного катания отойти. Вот я тоже задумалась. Наверное, тренером для меня действительно очень интересно будет попробовать. Думаю, что это меня заинтересует. Интересно будет и с детьми поработать, и что-то попробовать. Так что этот вариант я всегда оставляю при себе.

Но при этом и отвлеченно от фигурного катания хочется тоже что-то попробовать. Здесь, конечно, у меня совсем ещё нет никаких точных решений. Наверное, в моём возрасте нормально, что я точно ещё не знаю точно, чего хочу. Даже спокойнее от того, что я не просто хожу в школу и не знаю, что будет дальше. А уже какая-то определённость к будущему есть. А меня уже есть профессия на данный момент», – сказала Щербакова в интервью Первому каналу.