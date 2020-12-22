Американский журналист: ISU не примет решение по чемпионату мира до 28 января

Американский журналист Филипп Херш рассказал о ситуации с проведением чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Соревнования должны пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

«Мне рассказали, что ISU, вероятно, не примет решение о проведении или отмене чемпионата мира до следующего заседания совета, которое состоится 28 января», — написал Херш в своём «твиттере».

10 января Международный союз конькобежцев принял решение отменить чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года, который должен был пройти с 25 по 31 января в Загребе (Хорватия). Также ISU было принято окончательное решение не проводить финал Гран-при в Пекине (Китай). Кроме того был отменён чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров—2021.