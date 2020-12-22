Алексей Урманов прокомментировал переход Липницкой в академию Плющенко

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал новость о том, что чемпионка ОИ Юлия Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии «Ангелы Плющенко». Там Липницкая будет работать вместе с Еленой Ильиных, с которой проводила мастер-классы до рождения ребёнка.
«То, что она пошла работать к Плющенко, это здорово. Пользуясь моментом, я бы просто хотел пожелать ей удачи.
Каким будет тренер, покажет время. Её тренерская карьера только начинается, и мы не можем гадать на кофейной гуще. У меня прекрасные отношения с Липницкой, очень люблю Юлю. Но про её способности к тренерству пока говорить рано. Давайте подождём, понаблюдаем. И пожелаем ей удачи.
У неё, кстати, недавно родился ребёнок. Она очень любит свою дочку и точно так же обожает фигурное катание. Юля — хорошая девчонка, которая очень любит детей. Думаю, в академии Плющенко Липницкая будет в своей тарелке. Юля неплохо чувствует себя в педагогической практике», — цитирует Урманова Sport24.
Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет. Завершила карьеру в апреле 2017 года.
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