Татьяна Навка: как же хорошо, когда у тебя такая взрослая, красивая и мудрая дочь!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фотографию с дочкой Александрой. Отцом 20-летней Александры является двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин.
«Похожи? Саша, конечно, будет ругаться, что опубликовала. Но я не устояла! Как же хорошо, когда у тебя такая взрослая, красивая и мудрая дочь!» — подписала снимок Навка.
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Навки.
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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