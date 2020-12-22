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«На папу похожа». Плющенко и Семенович прокомментировали фото Навки со старшей дочкой

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко прокомментировал фотографию Татьяны Навки со старшей дочкой Александрой. Олимпийская чемпионка в танцах на льду подписала снимок «Похожи?»

«На папу, но и мамино тоже есть!» — написал Плющенко.

Яна Рудковская, супруга Плющенко, на вопрос Навки ответила: «Очень».

Российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, которая ранее выступала в фигурном катании, так прокомментировала фото: «Очень похожи, обе красотки».

Отцом Александры является двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин. В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).