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«Страшно представить, что валится на неё!» Боброва — о негативе в адрес Ольги Бузовой

«Страшно представить, что валится на неё!» Боброва — о негативе в адрес Ольги Бузовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала критические высказывания в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая вместе с ней приняла участие в телешоу «Ледниковый период». Бузова выступила в паре с Дмитрием Соловьёвым, партнёром Бобровой по соревнованиям.

«У неё больше 22 миллионов поклонников, подписчиков, а чем больше у тебя поклонников, тем больше на тебя будет выливаться негатива. Люди завистливы. Это зависть — нравится, не нравится, и по-любому такие люди будут.

У меня 35 тысяч людей сейчас, может, чуть больше, 38, 40 — неважно, и у меня есть недруги, которые постоянно пишут. Я даже уже не блокирую, потому что уже привыкла к этому и не обращаю на это внимания. Мне страшно представить, что валится на неё!» — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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