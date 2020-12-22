Алёна Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

«Алёна Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — сказал Коган.

Из-за коронавируса 17-летняя Косторная пропустила пятый этап Кубка России в Москве. На втором этапе в Саранске Алёна заняла второе место. Напомним, в межсезонье-2020 спортсменка перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.