Алёна Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.
«Алёна Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — сказал Коган.
Из-за коронавируса 17-летняя Косторная пропустила пятый этап Кубка России в Москве. На втором этапе в Саранске Алёна заняла второе место. Напомним, в межсезонье-2020 спортсменка перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
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