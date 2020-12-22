Боброва: Медведева много плакала после ОИ-2018

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, что чувствовала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, после того как проиграла Алине Загитовой на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Боброву спросили, правда ли, что Медведева много плакала.

«Да. Это не секрет, потому что каждый человек поймёт, насколько это было больно, обидно. У меня тоже была ситуация с Олимпиадой 2014 года, где мы, так скажем, не взяли того, что хотели. Но мне кажется, для меня это не такой потерей было, как для Жени.

Она ушла к другому тренеру в момент, когда – а так или иначе это повлияло на Женино мировоззрение фигурного катания – становится не первой, а второй. Это всё равно шибануло её по голове, все это прекрасно понимают.

Тогда, когда она держалась, была в прекрасной форме, у неё начинается пубертатный период. У Жени он случился сразу после Олимпиады. Когда проходит Олимпиада, организм выдыхает, и происходит всё и вся: и она начала поправляться, и травма – у неё была травма, с которой она выступала на Олимпиаде, которая во время всей этой подготовки могла усугубиться», — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.