Татьяна Тарасова: почему чемпионат России должны переносить, если кто-то заболел?!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не переносить и не отменять чемпионат России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Напомним, из-за болезни турнир пропустят, в частности, ведущие российские фигуристки Евгения Медведева и Алёна Косторная. В соревнованиях одиночников не выступит Дмитрий Алиев.

«У нас послезавтра уже начинается чемпионат, почему его должны переносить, если кто-то не подготовился или заболел?! Никогда таких переносов не было и не будет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова по состоянию здоровья не сможет приехать на чемпионат России по фигурному катанию.