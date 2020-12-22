Татьяна Тарасова: почему чемпионат России должны переносить, если кто-то заболел?!
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не переносить и не отменять чемпионат России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Напомним, из-за болезни турнир пропустят, в частности, ведущие российские фигуристки Евгения Медведева и Алёна Косторная. В соревнованиях одиночников не выступит Дмитрий Алиев.
«У нас послезавтра уже начинается чемпионат, почему его должны переносить, если кто-то не подготовился или заболел?! Никогда таких переносов не было и не будет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова по состоянию здоровья не сможет приехать на чемпионат России по фигурному катанию.
Татьяна Тарасова не приедет на чемпионат России по состоянию здоровья
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:23
-
14:17
-
13:29
-
13:02
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
10:14
-
09:30
-
09:26
-
00:42
- 21 декабря 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:53
-
22:27
-
20:45
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
09:46
-
00:15
- 20 декабря 2020
-
22:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам