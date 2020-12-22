Алексей Ягудин — Татьяне Тарасовой: поправляйтесь
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин пожелал здоровья знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой, которая не сможет приехать на чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 января.
Тарасова в своём «инстаграме» написала: «Здоровье не позволяет поехать на чемпионат России в Челябинск. Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически». Ягудин в комментарии оставил пожелание: «Поправляйтесь».
Олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду Екатерина Боброва также поддержала тренера: «Татьяна Анатольевна, берегите себя! Здоровья вам».
Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР.
Татьяна Тарасова не приедет на чемпионат России по состоянию здоровья
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