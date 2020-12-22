Екатерина Боброва: я покупаю то, что мне хочется. Не веду счёт деньгам

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как относится к деньгам.
«Стараюсь себе ни в чём не отказывать, но у меня уже под корочку заложено, потому что у меня семья никогда не была финансово обеспеченной, и я знаю цену деньгам, никогда не баловали меня. Я ни о чём не жалею, всегда старались мне максимум всего дать, но я понимала, что я не могла себе чего-то позволить, что могли другие. Сейчас я могу себе позволить то, чего не имеют другие.
Если мне что-то нужно, я в любом случае это куплю. Я исхожу из того, что я могу сейчас себе позволить, относительно того, какая у меня сумма лежит в копилке, а не из того, что вот мне в этом сезоне 250 тысяч нужно потратить, а у меня уже перерасход 20 тысяч, и я вот это не куплю.
Я покупаю, потому что мне это хочется, потому что я могу себе это позволить, и я не слежу, сколько я в месяц на это трачу. Давайте скажу так: я не веду счёт деньгам», — рассказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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