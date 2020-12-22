Ирина Роднина прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость, что 17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная снялась с чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Снялась — значит не выздоровела. Не знаю, как это скажется на конкуренции. Я не видела, в каком она состоянии.

Косторная не каталась какое-то время. Это тренер может сказать, который каждый день присутствует на тренировках. Если вы считаете, что я могу гадать на кофейной гуще, то нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что на чемпионате России также не выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.