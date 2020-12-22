Ирина Роднина прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость, что 17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная снялась с чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
«Снялась — значит не выздоровела. Не знаю, как это скажется на конкуренции. Я не видела, в каком она состоянии.
Косторная не каталась какое-то время. Это тренер может сказать, который каждый день присутствует на тренировках. Если вы считаете, что я могу гадать на кофейной гуще, то нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее сообщалось, что на чемпионате России также не выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Бестемьянова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:23
-
14:17
-
13:29
-
13:02
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
10:14
-
09:30
-
09:26
-
00:42
- 21 декабря 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:53
-
22:27
-
20:45
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам