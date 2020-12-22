Боброва: сейчас Загитова — одна из самых продаваемых спортсменок. Зачем ей возвращаться?

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва оценила шансы на возвращение Алины Загитовой в спорт.

«Мне кажется, Алина сейчас одна из самых продаваемых спортсменок. Она будет продаваться всегда, постоянно. Неважно, сколько у нас после олимпийских чемпионов будет, Алина – это всё, она победитель.



Она прекрасна сейчас как женщина. Очень красива, но для жизни, а для спорта нужна другая форма. Опять же – зачем ей садиться на диеты, не пить воду, не есть? Ради того, чтобы вернуться в спорт?



Не знаю, стоит ли это того, потому что похудеть, вернуться в ритм фигурнокатательной жизни очень сложно, когда ты уже прочувствовал вкус другой жизни. У тебя куча контрактов, ты ходишь по разным мероприятиям, тебя приглашают и оплачивают всё и вся. Зачем?



И такой момент – у нас сейчас очень серьёзная конкуренция в женском одиночном катании. Не скажу, что она не сможет. Абсолютно нет! Если человек хочет, искренне верю, что он может добиться всего. И выучить четверной, и вообще победить всех и вся.



Остается вопрос – надо ей, хочет? Она может сказать: «Ребят, до свидания со всем этим, худею, возвращаюсь, делаю четверной, выхожу – и за счёт моего багажа и всех моих званий выигрываю». Только в путь! Я ей только пожелаю удачи и буду за этим с попкорном наблюдать у телевизора и болеть, и с флагом стоять её поддерживать, честно. Вопрос к Алине. Если она захочет, она вернётся», — сказала Боброва в интервью для канала Василия Конова в YouTube.