Ставиский: сейчас танцы — это акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд»

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Ставиский рассказал, что бы он изменил в современных танцах на льду.
«Что бы поменял в танцах в первую очередь? Перестал бы так сильно заморачивать людей в поддержках. Те вещи, которые танцоры делали раньше, были реально интересными. И в плане идей, и в плане позиций. Сейчас же идёт сплошная акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд». Не успел взять партнёршу в одну позицию, тут же перевернул в другую, в третью. Крутят девочек через голову, через ноги, через руки. Как в цирке. И уже, честно говоря, никто этим не может никого удивить.
Шоу пропадает. Потому что на первый план выходит задача тупо проехать программу и чисто сделать все элементы. На хореографию, на постановку многие, грубо говоря, забили. Даже в подборе музыки. «А давайте возьмём «Кармен»? Да эту «Кармен» уже катали миллиард раз, ну, возьмите вы что-нибудь другое!» — приводит слова Ставиского «RT на русском».
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