Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ставиский: сейчас танцы — это акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд»

Ставиский: сейчас танцы — это акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд»
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Ставиский рассказал, что бы он изменил в современных танцах на льду.

«Что бы поменял в танцах в первую очередь? Перестал бы так сильно заморачивать людей в поддержках. Те вещи, которые танцоры делали раньше, были реально интересными. И в плане идей, и в плане позиций. Сейчас же идёт сплошная акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд». Не успел взять партнёршу в одну позицию, тут же перевернул в другую, в третью. Крутят девочек через голову, через ноги, через руки. Как в цирке. И уже, честно говоря, никто этим не может никого удивить.

Шоу пропадает. Потому что на первый план выходит задача тупо проехать программу и чисто сделать все элементы. На хореографию, на постановку многие, грубо говоря, забили. Даже в подборе музыки. «А давайте возьмём «Кармен»? Да эту «Кармен» уже катали миллиард раз, ну, возьмите вы что-нибудь другое!» — приводит слова Ставиского «RT на русском».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020