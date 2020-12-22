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Ставиский: все нынешние одиночницы почти одинаковы. Кто больше напрыгает, тот и выиграет

Ставиский: все нынешние одиночницы почти одинаковы. Кто больше напрыгает, тот и выиграет
Фигурное катание 0

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в женском одиночном катании.

«У девочек, как и у всех одиночников, принцип один: отпрыгал все свои прыжки — программа шедевральная, гениальная. Упал где-то — программа никуда не годится. Хотя, на мой взгляд, все нынешние одиночницы приблизительно одинаковы: кто больше и качественнее напрыгает, тот и выиграет», — приводит слова Ставиского «RT на русском».

Сегодня, 22 декабря, стало известно, 17-летняя Алёна Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса. Сообщалось, что на турнире не выступит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ставиский: сейчас танцы — это акробатическая клоунада из серии «угнать тачку за 60 секунд»
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