Ставиский: все нынешние одиночницы почти одинаковы. Кто больше напрыгает, тот и выиграет

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в женском одиночном катании.

«У девочек, как и у всех одиночников, принцип один: отпрыгал все свои прыжки — программа шедевральная, гениальная. Упал где-то — программа никуда не годится. Хотя, на мой взгляд, все нынешние одиночницы приблизительно одинаковы: кто больше и качественнее напрыгает, тот и выиграет», — приводит слова Ставиского «RT на русском».

Сегодня, 22 декабря, стало известно, 17-летняя Алёна Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса. Сообщалось, что на турнире не выступит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.