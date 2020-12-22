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Вместо Косторной на чемпионате России выступит Онищенко, Шульская снялась с турнира

Вместо Косторной на чемпионате России выступит Онищенко, Шульская снялась с турнира
Фигурное катание / Чемпионат России 0

В списке участников чемпионата России по фигурному катанию вновь произошли изменения, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Вместо чемпионки Европы Алёны Косторной, которая снялась с турнира, выступит 16-летняя Арина Онищенко. Напомним, Косторная не успела восстановиться после коронавируса.

Помимо этого, первенство страны пропустит Валерия Шульская, ученица академии Евгения Плющенко. Вместо неё в состав могут войти Камила Султанмагомедова, которая была второй запасной, или Алина Забора, которая выполнила критерии отбора на турнир.

Чемпионат России будет проходить в Челябинске с 24 по 26 декабря.

Сообщалось, что на турнире не выступит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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