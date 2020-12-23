Клишина: у Тутберидзе и Плющенко два враждебных клана. Это отразилось на бедной Трусовой

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении к противостоянию тренировочных групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В частности, из группы Тутберидзе к Плющенко перешла фигуристка Александра Трусова.

«Как я понимаю, это сейчас два враждебных клана, можно сказать. Я не считаю это хорошим пиаром. Там же дети, девчонки совсем молодые. Мне кажется, это отразилось, к примеру, на бедной Саше Трусовой. Она же совсем не готова к этому психологически, к такому давлению.

Все эти стереотипы в нашей стране надо ломать. Это не должно быть расценено как предательство, не должно быть борьбы между тренерами. Последнее слово должно быть за спортсменом, важны в первую очередь его интересы. Если спортсмен не хочет работать с тренером, он должен иметь право его поменять. Если что-то случилось, какой-то конфликт, — невозможно же тренироваться, если ты останешься, через силу будешь приходить", — цитирует Клишину РИА «Новости».

Завтра, 24 декабря, в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию.