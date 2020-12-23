Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дочь Навки и Пескова победила на детских соревнованиях по фигурному катанию

Дочь Навки и Пескова победила на детских соревнованиях по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что её шестилетняя дочь Надежда одержала победу на очередных детских соревнованиях. Отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мама активно тренируется на льду ДС „Мегаспорт“ в преддверии наших новогодних сказок, моя маленькая звёздочка с успехом участвует в соревнованиях! В клубном турнире академии „Снежком“ в разряде „Юный фигурист“ Надюша заняла первое место!

Ещё я хочу от души поздравить весь тренерский состав и юных фигуристок АФК «Наши надежды» с успешными соревнованиями! Наши маленькие спортсменки в каждом заявленном разряде заняли призовые места. Так держать!" — написала Навка в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Татьяны Навки

В начале декабря Надежда заняла первое место на московских соревнованиях «Весёлые льдинки».

Татьяна Навка: как же хорошо, когда у тебя такая взрослая, красивая и мудрая дочь!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020