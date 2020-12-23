Гендиректор ФФККР Коган: на наши соревнования смотрят с завистью. Кто-то и с чёрной

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о подготовке к проведению чемпионата России. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Многие страны с завистью смотрят на наши соревнования. Кто-то с чёрной, кто-то с белой. Но у нас и много писем с поддержкой выбранного нами пути проведения турниров в полном объёме. Трансляции чемпионата России будут вестись на несколько зарубежных государств.

Спортсмены проходили несколько тестов подряд. Все фигуристы живут в одной гостинице, никто с ними не живёт, никто с ними не общается. Из-за строгих мер мы приняли решение ограничить количество журналистов и ограничить количество представителей СМИ, которые будут общаться с фигуристами в смешанной зоне. Прошу нас понять: здоровье спортсменов для нас главное», — рассказал Коган на пресс-конференции.