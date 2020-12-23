Гендиректор ФФККР Коган: на наши соревнования смотрят с завистью. Кто-то и с чёрной

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о подготовке к проведению чемпионата России. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.
«Многие страны с завистью смотрят на наши соревнования. Кто-то с чёрной, кто-то с белой. Но у нас и много писем с поддержкой выбранного нами пути проведения турниров в полном объёме. Трансляции чемпионата России будут вестись на несколько зарубежных государств.
Спортсмены проходили несколько тестов подряд. Все фигуристы живут в одной гостинице, никто с ними не живёт, никто с ними не общается. Из-за строгих мер мы приняли решение ограничить количество журналистов и ограничить количество представителей СМИ, которые будут общаться с фигуристами в смешанной зоне. Прошу нас понять: здоровье спортсменов для нас главное», — рассказал Коган на пресс-конференции.
- 23 декабря 2020
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:23
-
14:17
-
13:29
-
13:02
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
10:14
-
09:30
-
09:26
-
00:42