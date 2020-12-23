«Роскошная девушка». Подписчики оценили свежее селфи Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На фото спортсменка позирует перед зеркалом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Роскошная девушка».
«Какая милашка».
«Незабываемая! С улыбкой и на тренировку».
«Котик на тренировке уже. И, как всегда, красива».
18-летняя Загитова, которая год назад взяла паузу в карьере, осенью 2020 года стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Летом Алина окончила школу и поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. В настоящее время она сдаёт первую сессию. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.
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