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«Роскошная девушка». Подписчики оценили свежее селфи Алины Загитовой

«Роскошная девушка». Подписчики оценили свежее селфи Алины Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала новую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На фото спортсменка позирует перед зеркалом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Роскошная девушка».
«Какая милашка».
«Незабываемая! С улыбкой и на тренировку».
«Котик на тренировке уже. И, как всегда, красива».

18-летняя Загитова, которая год назад взяла паузу в карьере, осенью 2020 года стала ведущей телешоу «Ледниковый период». Летом Алина окончила школу и поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. В настоящее время она сдаёт первую сессию. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.

Алина Загитова: у меня просто бомбезные события в этом году
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