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Фигуристка Анна Погорилая стала мамой

Фигуристка Анна Погорилая стала мамой
Фигурное катание / Гран-при 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая стала мамой. Спортсменка родила дочь.

«Официальная информация: Анна Погорилая стала мамочкой. С Анной и дочкой всё в порядке», — приводит слова агента Погорилой Марии Шашиной РИА «Новости».

Муж 22-летней спортсменки — бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. О своей беременности Анна сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.

Погорилая также является бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2016/2017, мастером спорта международного класса.

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