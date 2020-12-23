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Навка — о победе дочки: это не означает, что Надя занимает только призовые места

Навка — о победе дочки: это не означает, что Надя занимает только призовые места
Фигурное катание 0
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заверила подписчиков, что её шестилетняя дочь Надежда не всегда одерживает победы на соревнованиях. Отцом девочки является пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне, как каждому родителю, приятно делиться только историями победы, поэтому и делюсь с вами нашими успехами! Но это не означает, что Надя занимает только призовые места, например, на прошлой неделе на соревнованиях Надюша заняла четвёртое место.

А тот факт, что сегодня первое, говорит о её характере, трудолюбии и способностях! Так что, даже если наши детки, спотыкаясь, делают какие-то ошибки, это далеко не означает, что они не могут подняться и пойти дальше к самосовершенствованию, главное — труд, характер и моральная поддержка!" — написала Навка в своём «инстаграме».

Дочь Навки и Пескова победила на детских соревнованиях по фигурному катанию
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