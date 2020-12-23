Ставиский: Плющенко способен выйти на уровень Тутберидзе

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский предположил, что двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко способен стать таким же сильным тренером, как Этери Тутберидзе.
«По своему потенциалу – вполне. Видно, что он очень хочет этого. Женя всегда был очень работоспособным, работящим парнем. Когда у него есть желание чего-то добиться, он добивается. Если он захочет стать такого уровня специалистом – он им станет. Главное, чтобы ему не мешали.
К тому же Плющенко много лет работал с Мишиным. Знает, как строится процесс, как поставить прыжки. Мне кажется, у него всё получится. Почему нет?» — приводит слова Ставиского «RT на русском».
Напомним, в межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко перешли сразу две ведущие российские фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная.
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