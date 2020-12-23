Дмитрий Соловьёв рассказал о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьев рассказал о взаимоотношениях с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Соловьёв и Бузова были партнёрами по проекту «Ледниковый период».
«У нас нет возможности сделать несколько дублей, даётся одна попытка. У моей партнёрши Ольги Бузовой бывает разное психологическое состояние. Иногда надо подбодрить, а порой выступить более жёстко: «Соберись! Чего ты вся трясёшься?»
Приятно, что мы быстро нашли контакт и работаем легко. Бывают совершенно неизвестные люди, но такие змеи, что от общения с ними хочется застрелиться. С Ольгой легко и просто. Часто спрашивают: «Небось Бузова с короной, сложная в общении?» Это совершенно не так.
Конечно, в процессе подготовки номеров мы можем повысить голос, но не друг на друга, а на ситуацию в целом», — приводит слова Соловьёва «Большой спорт».
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