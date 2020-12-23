Мишин: впереди Загитовой я бы поставил только Месси

Тренер Алексей Мишин комплиментарно высказался в адрес российской фигуристки и телеведущей Алины Загитовой.



«У неё потрясающая работоспособность, и она очень талантлива. Как девушка, спортсменка и медийная личность она мне импонирует. Впереди неё я бы поставил только одного спортсмена — Лионеля Месси, который недавно побил рекорд Пеле», — цитирует Мишина «Спорт-экспресс».



Напомним, 18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.



Ранее стало известно, что Загитова, работающая в телешоу «Ледниковый период», была признана лучшей телеведущей России, согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой».

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