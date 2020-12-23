Мишин: впереди Загитовой я бы поставил только Месси

Тренер Алексей Мишин комплиментарно высказался в адрес российской фигуристки и телеведущей Алины Загитовой.
«У неё потрясающая работоспособность, и она очень талантлива. Как девушка, спортсменка и медийная личность она мне импонирует. Впереди неё я бы поставил только одного спортсмена — Лионеля Месси, который недавно побил рекорд Пеле», — цитирует Мишина «Спорт-экспресс».
Напомним, 18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
Ранее стало известно, что Загитова, работающая в телешоу «Ледниковый период», была признана лучшей телеведущей России, согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой».
- 23 декабря 2020
-
17:32
-
16:29
-
16:23
-
13:54
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:23
-
14:17
-
13:29
-
13:02
-
11:38
-
11:35
-
11:26