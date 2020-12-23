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Ягудин рассказал, у кого больше шансов победить на чемпионате России

Ягудин рассказал, у кого больше шансов победить на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сказал, кто из фигуристов, по его мнению, получит преимущество на чемпионате России по фигурному катанию. Состязания пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Фаворит тот, кто переболел раньше всех и у кого было больше времени подготовиться. Я никогда ничего не ожидаю, пока мероприятие не случится. Ночью прилечу в Челябинск, посмотрю на соревнования и буду наслаждаться», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».

Также Алексей отметил, что в нынешних условиях спортсменам сложно найти мотивацию из-за сложностей в расписании различных соревнований, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее стало известно о снятии с чемпионата России 17-летней подопечной Евгения Плющенко Алёны Косторной.

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