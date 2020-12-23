Валиева второй покажет короткую программу на чемпионате России, Туктамышева — последней

14-летняя подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева станет одной из первых, кто выйдет на разминку в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Завершит выступления женщин чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.



Первая разминка



1. Ксения Цибинова

2. Камила Валиева

3. Анна Фролова

4. Анастасия Тараканова

5. Станислава Константинова



Вторая разминка



6. Софья Самодурова

7. Майя Хромых

8. Анастасия Гулякова

9. Анна Щербакова

10. Арина Онищенко

11. Станислава Молчанова



Третья разминка



12. Валерия Костина

13. Мария Талалайкина

14. Александра Трусова

15. Елизавета Нугуманова

16. Дарья Усачева

17. Елизавета Туктамышева



Соревнования в короткой программе женщин на чемпионате России в Челябинске состоятся 25 декабря, начало — в 17:20 мск.