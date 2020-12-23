Попова — о чемпионате России: согласна, что Валиева — больший фаворит, нежели Трусова

Российская фигуристка Бетина Попова назвала спортсменок-одиночниц, которые, по её мнению, будут претендовать на победу на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в Челябинске с 24 по 27 декабря.



«Валиева — больше фаворит, чем Трусова? В этом сезоне, наверное, да. Саша не очень успешно выступила на последнем старте. С трикселем у неё туда-сюда… Проблемы. Он нестабилен. Это более ожидаемая для зрителя расстановка.



Если говорить о коэффициентах, то 2.05 на Валиеву, 2.6 на Трусову и 5.5 на Щербакову — это здравая оценка расстановки сил. Анна Щербакова у нас действующая чемпионка России. Единственное, её никто не видел в форме, поэтому, думаю, на неё сейчас не самый лучший коэффициент. Что касается Валиевой и Трусовой, то это правильно, что у них не такой большой разрыв в коэффициенте. Девочки-квадистки могут быть на одном уровне», — цитирует Попову Sport24.

Инна Гончаренко назвала главных фавориток чемпионата России по фигурному катанию