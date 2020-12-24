Попова — о Загитовой в роли ведущей: Алина готова стать лучшей во всём

Российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала работу телеведущей олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В середине декабря 18-летняя уроженка Ижевска была признана лучшей телеведущей России, согласно опросу подписчиков, проведённому «Комсомольской правдой».
«Она эту награду получила за то, как развивалась во время проекта. Я смотрела весь «Ледниковый период». Признаюсь и каюсь, есть такой грешок. Алина круто спрогрессировала. За такое рвение к победе её можно наградить.
Алина — спортсменка до мозга костей. Готова стать лучшей во всем. С первого выпуска до предпоследнего она сделала невероятный шаг вперёд. Она свободно разговаривает, шутит, естественно смотрит в камеру, иначе себя подаёт. Думаю, она заслужила эту награду», — цитирует Попову Sport24.
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