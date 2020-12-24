Тарасова: вот такое фото прислали с жеребьёвки чемпионата России. За внимание спасибо!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обнародовала фотографию, которую ей прислали с жеребьёвки чемпионата России в Челябинске. Ранее она сообщила, что не сможет посетить турнир по состоянию здоровья.

«Вот такое фото прислали мне болельщики из Челябинска, где проходит жеребьёвка чемпионата России. За внимание спасибо! Участникам соревнований — ни пуха!» — написала Тарасова.

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

22 декабря стало известно, что чемпионат России пропустит 17-летняя Алёна Косторная. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса. Ранее сообщалось, что на турнире не выступит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Чемпионат России пройдёт с 24 по 27 декабря.