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Щербакова показала фото с Трусовой на фоне ёлки

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с Александрой Трусовой. Спортсменки позируют на фоне ёлки.

В настоящее время Щербакова, Трусова и другие ведущие российские одиночницы находятся в Челябинске, где в ближайшие выходные пройдёт чемпионат страны по фигурному катанию.

«Чемпионат России — 2021. Начало...» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/p/CJJm9mTJDV2/

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований

24 декабря

12:00 мск — мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал).

14:50 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала).

18:00 — спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала).

25 декабря

11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала).

14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал).

17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал).

26 декабря

14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала).

17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал).

27 декабря

12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал).