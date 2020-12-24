Щербакова показала фото с Трусовой на фоне ёлки

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с Александрой Трусовой. Спортсменки позируют на фоне ёлки.
В настоящее время Щербакова, Трусова и другие ведущие российские одиночницы находятся в Челябинске, где в ближайшие выходные пройдёт чемпионат страны по фигурному катанию.
«Чемпионат России — 2021. Начало...» — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/p/CJJm9mTJDV2/
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований
24 декабря
12:00 мск — мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал).
14:50 — танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала).
18:00 — спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала).
25 декабря
11:30 — танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала).
14:15 — мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал).
17:20 — женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал).
26 декабря
14:30 — спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала).
17:00 — женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал).
27 декабря
12:00 — показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал).
- 24 декабря 2020
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
00:43
- 23 декабря 2020
-
23:27
-
22:48
-
18:49
-
18:12
-
17:32
-
16:29
-
16:23
-
13:54
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33