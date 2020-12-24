«Заряжает своим заливистым смехом!» Пользователи оценили видео Загитовой с Квителашвили
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показан фрагмент тренировки фигуриста Мориса Квителашвили, который также тренируется в группе Этери Тутберидзе. В видео Загитова снимает тренировку Квителашвили, а в конце произносит «Танцуют все!» и заразительно смеётся.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Счастливая-я! И всех заряжает своим заливистым смехом».
«О! Этот Алинкин смех! Услада для ушей и сердца! Счастливая, радостная, довольная — жизнь удалась!»
«Лучезарная Алина! Смех заряжает на весь день».
«Ну всё, Алина! Кот из дома — мыши в пляс».
«Роскошная девушка». Подписчики оценили свежее селфи Алины Загитовой
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