«Заряжает своим заливистым смехом!» Пользователи оценили видео Загитовой с Квителашвили

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова разместила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показан фрагмент тренировки фигуриста Мориса Квителашвили, который также тренируется в группе Этери Тутберидзе. В видео Загитова снимает тренировку Квителашвили, а в конце произносит «Танцуют все!» и заразительно смеётся.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Счастливая-я! И всех заряжает своим заливистым смехом».

«О! Этот Алинкин смех! Услада для ушей и сердца! Счастливая, радостная, довольная — жизнь удалась!»

«Лучезарная Алина! Смех заряжает на весь день».

«Ну всё, Алина! Кот из дома — мыши в пляс».