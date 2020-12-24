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Леонова предположила, что Косторная снялась с чемпионата России из-за слабого контента

Леонова предположила, что Косторная снялась с чемпионата России из-за слабого контента
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова предположила, что Алёна Косторная, недавно перенёсшая коронавирус, снялась с чемпионата России по причине слабого технического контента в её программах.

«Щербакова переболела раньше, чем Косторная, поэтому Алёне действительно могло не хватить времени для восстановления. Нет смысла выходить в 50-процентной форме, тем более на такой старт.

А может, проблема и в том, что она не может восстановить свой триксель. Мы не видели этого элемента у Косторной ни на одном из стартов и даже разминках. На тренировках один раз я видела попытку в «Инстаграме», но это, конечно, совсем не её аксель. Куда-то он у неё потерялся.

Может быть, причина её неучастия и в этом, поскольку её технический контент становится неконкурентоспособным относительно других девчонок», — приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».

Леонова: как Косторная поедет на чемпионат мира, если она не будет участвовать в отборах?
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