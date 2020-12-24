Трусова исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке перед ЧР. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке перед чемпионатом России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание соревнований
24 декабря
12:00 мск. Мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал)
14:50. Танцевальные пары, ритм-танец (сайт Первого канала)
18:00. Спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала)
25 декабря
11:30. Танцевальные пары, произвольный танец (сайт Первого канала)
14:15. Мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал)
17:20. Женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал)
26 декабря
14:30. Спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала)
17:00. Женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал)
27 декабря
12:00. Показательные выступления (с 12:00 — сайт Первого канала, с 15:35 — Первый канал).
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