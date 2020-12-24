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Леонова: даже при чистом прокате Трусовой Валиева победит её. Она просто космос

Леонова: даже при чистом прокате Трусовой Валиева победит её. Она просто космос
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова назвала Камилу Валиеву главным фаворитом чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря. По словам Леоновой, Александра Трусова проиграет Валиевой, даже если идеально исполнит прокаты.

«Фаворитом назвала бы Валиеву. У неё очень хороший набор элементов в прыжковой части. И сама программа очень сбалансирована, на мой взгляд. Причём два своих четверных прыжка она делает стабильно, без срывов. Их и тройного акселя ей должно хватить.

Я считаю, что даже при чистом прокате Трусовой и Валиевой победит, конечно, Камила. Качественное катание, можно сказать, от бога. У Косторной в прошлом в сезоне было всё, а у Камилы столько же, но ещё и четверные. Валиева просто космос», — приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».

Леонова предположила, что Косторная снялась с чемпионата России из-за слабого контента
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