Леонова: даже при чистом прокате Трусовой Валиева победит её. Она просто космос

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова назвала Камилу Валиеву главным фаворитом чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря. По словам Леоновой, Александра Трусова проиграет Валиевой, даже если идеально исполнит прокаты.
«Фаворитом назвала бы Валиеву. У неё очень хороший набор элементов в прыжковой части. И сама программа очень сбалансирована, на мой взгляд. Причём два своих четверных прыжка она делает стабильно, без срывов. Их и тройного акселя ей должно хватить.
Я считаю, что даже при чистом прокате Трусовой и Валиевой победит, конечно, Камила. Качественное катание, можно сказать, от бога. У Косторной в прошлом в сезоне было всё, а у Камилы столько же, но ещё и четверные. Валиева просто космос», — приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».
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