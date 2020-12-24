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Фигурист Игнатов порезал руку коньком в короткой программе на чемпионате России

Фигурист Игнатов порезал руку коньком в короткой программе на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российский фигурист Макар Игнатов порезал руку во время исполнения бедуинского прыжка в короткой программе на чемпионате страны, который сегодня, 24 декабря, стартовал в Челябинске.

«На бедуинском катался, взялся за кольцо и поцарапался. В произвольной программе в плане прыжков ничего менять не будем. Старались отработать, чтобы это было фигурное катание.

Если брать тренировки, оцениваю очень хорошо, но за прокат поставил бы четвёрочку, нервничал. Плюс люблю поспать, перепад часового пояса, видимо, не особо комфортно прошёл. В Японии с ног на голову, привыкаешь, а тут сложно. Вчера лёг спать в пол-одиннадцатого, проснулся в два», — цитирует Макара Игнатова ТАСС.

Чемпионат России закончится 27 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию 2021. Прямая трансляция 24 декабря
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