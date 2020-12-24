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Гуменник признался, что выступает на чемпионате России с травмой спины

Гуменник признался, что выступает на чемпионате России с травмой спины
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что за неделю до чемпионата страны в Челябинске, который начался сегодня, 24 декабря, у него стала болеть спина. В короткой программе спортсмен упал с тройного акселя.

«За неделю до чемпионата России начала спина болеть, помогали трое врачей, но, к сожалению, спина до конца так и не прошла. Причину сам не знаю. Раз болит — придётся на морально-волевых выступать.

Мы решили, что оптимально будет откататься здесь, самый серьёзный старт. В прокате чувствовал себя… Трудно сказать. Думал о предстоящих прыжках. Неделю не прыгал четверных, чтобы не усугублять проблему со спиной. Завтра будут катать намеченный контент, упрощать не собираюсь», — приводит слова Гуменника «Р-Спорт».

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