Бетина Попова — об Этери Тутберидзе: почему её все должны любить?

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают высокие места на международных соревнованиях. Попову спросили, почему не все любят Тутберидзе.

«Почему её должны все любить?» — цитирует её Sports.ru.

Также Попова объяснила, почему, по её мнению, фигуристки уходят от Тутберидзе. В межсезонье-2020 от тренера ушли Александра Трусова и Алёна Косторная, которые перешли в академию «Ангелы Плющенко».

«Наверное, потому, что с возрастом становится тяжело, они хотят искать что-то новое. Может быть, тяжело оттого, что маленькое поколение подрастающее давит. Может, потому, что она очень суровый тренер. Она очень серьёзная женщина, даже я её боялась», — добавила она.