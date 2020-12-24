Бетина Попова — об Этери Тутберидзе: почему её все должны любить?
Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе, чьи подопечные регулярно занимают высокие места на международных соревнованиях. Попову спросили, почему не все любят Тутберидзе.
«Почему её должны все любить?» — цитирует её Sports.ru.
Также Попова объяснила, почему, по её мнению, фигуристки уходят от Тутберидзе. В межсезонье-2020 от тренера ушли Александра Трусова и Алёна Косторная, которые перешли в академию «Ангелы Плющенко».
«Наверное, потому, что с возрастом становится тяжело, они хотят искать что-то новое. Может быть, тяжело оттого, что маленькое поколение подрастающее давит. Может, потому, что она очень суровый тренер. Она очень серьёзная женщина, даже я её боялась», — добавила она.
«Точняк!» Радионова сообщила, что Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе тренера
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