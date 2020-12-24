Кондратюк признался, что третье место в короткой программе стало для него сюрпризом

Фигурист Марк Кондратюк признался, что не ожидал, что займёт третье место в короткой программе на чемпионате России, который сегодня, 24 декабря, стартовал в Челябинске.

«Доволен прокатом. Не всё было сделано идеально, но в принципе хорошо. Я не думал о местах, была цель максимально хорошо откатать. Но третье место немного сюрприз для меня», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Коляда — о победе в короткой программе: не всё вышло идеально. Споткнулся после каскада

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,48 бала

2. Макар Игнатов — 98,30

3. Марк Кондратюк — 90,88

4. Андрей Мозалёв — 89,47

5. Александр Самарин — 87,96

6. Артём Ковалёв — 87,45

7. Егор Мурашов — 86,13

8. Пётр Гуменник — 84,93

9. Антон Шулепов — 83,19

10. Артём Лежеев — 82,36

11. Евгений Семененко — 79,86

12. Егор Рухин — 78,99

13. Илья Яблоков — 77,38

14. Артём Зотов — 74,39

15. Владислав Катичев — 66,86

16. Максим Варакин — 57,71

17. Максим Петров — 52,86.