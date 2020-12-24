Кондратюк признался, что третье место в короткой программе стало для него сюрпризом

Фигурист Марк Кондратюк признался, что не ожидал, что займёт третье место в короткой программе на чемпионате России, который сегодня, 24 декабря, стартовал в Челябинске.
«Доволен прокатом. Не всё было сделано идеально, но в принципе хорошо. Я не думал о местах, была цель максимально хорошо откатать. Но третье место немного сюрприз для меня», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда — 102,48 бала
2. Макар Игнатов — 98,30
3. Марк Кондратюк — 90,88
4. Андрей Мозалёв — 89,47
5. Александр Самарин — 87,96
6. Артём Ковалёв — 87,45
7. Егор Мурашов — 86,13
8. Пётр Гуменник — 84,93
9. Антон Шулепов — 83,19
10. Артём Лежеев — 82,36
11. Евгений Семененко — 79,86
12. Егор Рухин — 78,99
13. Илья Яблоков — 77,38
14. Артём Зотов — 74,39
15. Владислав Катичев — 66,86
16. Максим Варакин — 57,71
17. Максим Петров — 52,86.
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