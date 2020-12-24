Держатели карт «Мир» получат эксклюзивный контент с чемпионата России по фигурному катанию

Платёжная система «Мир» стала спонсором чемпионата России по фигурному катанию 2021 года. Благодаря этому поклонники этого вида спорта смогут получить доступ к эксклюзивному контенту с турнира в соцсетях платёжной системы.

«Цель платёжной системы «Мир» — стать частью повседневной жизни россиян. Для этого мы реализуем проекты в сферах, которые интересны большинству жителей страны. Например, уже несколько лет мы поддерживаем сборную России по футболу, что позволяет нам готовить для держателей карт «Мир» множество эксклюзивных предложений. Поддержка чемпионата России – наш первый проект в фигурном катании, и мы уверены, что держатели карт «Мир» это тоже оценят по достоинству», — сказала Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир».



Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 23 по 27 декабря.