Бетина Попова: тренеры говорили — ты жирная корова. А мне было 12 лет

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала о давлении со стороны тренеров, которое она испытывала в 12-летнем возрасте.

«Было давление: нужно худеть, нужно худеть, нужно худеть, ты жирная корова, на тебя отвратительно смотреть. А я 12-летняя девочка. Сейчас я смотрю те фотографии и понимаю, что это был полнейший абсурд. Мне говорили просто бред.

Тогда были истерики, были недоедания месяцами. Я была всё время в стрессе, с бессонницей. Эта была полная жесть. Когда смотрю на фото себя того времени, понимаю, что я должна была сказать: до свидания. Я же маленький ребёнок, который видит тренера, своего наставника, впитывала всё в себя, приходила домой, переваривала и просто медленно сходила с ума.

На фоне еды у меня по сей день есть дикие загоны. Могу встать с утра, посмотреть на себя в зеркало и заплакать», — цитирует Попову Sports.ru.