Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске. За технику они получили 49,91 балла, за компоненты — 38,37 балла. Следом расположились пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.

Чемпионат России. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,28 балла

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 84,02 балла

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 80,19 балла

4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 78,01 балла

5. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 77,83 балла

6. Светлана Лизунова/Александр Вахнов — 64,50 балла

7. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 62,17 балла

8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 62,08 балла

9. Софья Карташова/Илья Карпов — 60,31 балла

10. Влада Павленина/Александр Алексанян — 59,19 балла

11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 58,34 балла

12. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 48,82 балла

13. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 46,53 балла

14. Влада Чашникова/Захар Черезов — 41,09 балла.