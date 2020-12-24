Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске. За технику они получили 49,91 балла, за компоненты — 38,37 балла. Следом расположились пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.
Чемпионат России. Танцы на льду. Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,28 балла
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 84,02 балла
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 80,19 балла
4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 78,01 балла
5. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 77,83 балла
6. Светлана Лизунова/Александр Вахнов — 64,50 балла
7. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 62,17 балла
8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 62,08 балла
9. Софья Карташова/Илья Карпов — 60,31 балла
10. Влада Павленина/Александр Алексанян — 59,19 балла
11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 58,34 балла
12. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 48,82 балла
13. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 46,53 балла
14. Влада Чашникова/Захар Черезов — 41,09 балла.
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