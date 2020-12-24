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Александра Степанова прокомментировала победу в ритм-танце на чемпионате России

Александра Степанова прокомментировала победу в ритм-танце на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, прокомментировала победу в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

«Тяжело оценивать, потому что мы нигде не выступали в этом сезоне, а тут сразу чемпионат России, который всегда был важным и ответственным турниром. Допустили помарку, за что получили штрафной балл.

Во время контрольных прокатов у меня случилась та же ситуация со спиной, что и в прошлом сезоне. Я вынуждена была полететь в Германию. Потом у меня случилась болезнь, я выздоровела, мы немного покатались, а потом заболел Ваня. Так что вместе мы готовились к чемпионату России всего три недели.

Думаю, „очередь“ — не совсем правильное слово. Скорее нужно заслужить признание судей, болельщиков. Всё приходит с опытом. Редко кому удаётся выйти и сразу блистать — я знаю только одну такую пару — Пападакис и Сизерон. В очереди люди просто сидят, а тут мы работаем, получаем опыт», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России
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