Александра Степанова прокомментировала победу в ритм-танце на чемпионате России

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, прокомментировала победу в ритм-танце на чемпионате России в Челябинске.

«Тяжело оценивать, потому что мы нигде не выступали в этом сезоне, а тут сразу чемпионат России, который всегда был важным и ответственным турниром. Допустили помарку, за что получили штрафной балл.



Во время контрольных прокатов у меня случилась та же ситуация со спиной, что и в прошлом сезоне. Я вынуждена была полететь в Германию. Потом у меня случилась болезнь, я выздоровела, мы немного покатались, а потом заболел Ваня. Так что вместе мы готовились к чемпионату России всего три недели.



Думаю, „очередь“ — не совсем правильное слово. Скорее нужно заслужить признание судей, болельщиков. Всё приходит с опытом. Редко кому удаётся выйти и сразу блистать — я знаю только одну такую пару — Пападакис и Сизерон. В очереди люди просто сидят, а тут мы работаем, получаем опыт», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.