Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Букин: расстроились из-за отмены ЧЕ. Надеемся, чемпионат мира всё же состоится

Букин: расстроились из-за отмены ЧЕ. Надеемся, чемпионат мира всё же состоится
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был состояться с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Причина подобной меры – сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.

«Мы расстроились, что отменили чемпионат Европы, потому что это очень большие соревнования. Но надо учитывать, что в мире тяжёлая ситуация. ISU сделал свой выбор, это их решение. Мы не можем это комментировать, потому что они владеют более полной информацией о ситуации в стране. Обеспечить безопасность сейчас трудно. Теперь надеемся, что чемпионат мира всё-таки состоится», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020