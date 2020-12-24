Букин: расстроились из-за отмены ЧЕ. Надеемся, чемпионат мира всё же состоится

Фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был состояться с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Причина подобной меры – сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.

«Мы расстроились, что отменили чемпионат Европы, потому что это очень большие соревнования. Но надо учитывать, что в мире тяжёлая ситуация. ISU сделал свой выбор, это их решение. Мы не можем это комментировать, потому что они владеют более полной информацией о ситуации в стране. Обеспечить безопасность сейчас трудно. Теперь надеемся, что чемпионат мира всё-таки состоится», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.