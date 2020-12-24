Скопцова: довольны своим прокатом. Публика нас тепло поддерживает, ответили ярким катанием

Фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в паре с Кириллом Алёшиным, прокомментировала выступление на чемпионате России в Челябинске. Дуэт, набрав 80,19 балла, занимает третье место после ритм-танца.

«Мы довольны своим прокатом. Для нас было важно откататься ярко и эмоционально, потому что сейчас редко удаётся выступать перед зрителями. Челябинск очень тепло нас поддерживает, поэтому хотели ответить ярким катанием. Думаю, у нас получилось.



Отмена чемпионата Европы на нашу мотивацию никак не повлияла. Мы молодая пара, у нас впереди много работы. Мы не ищем мотивацию в стартах, а работаем каждый день, чтобы становиться лучше с каждой тренировкой», — передаёт слова Скопцовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.